Bild: dpa/ Zinken

Zwei Jahre Haft - Unfall mit zwei toten Feuerwehrleuten: Lkw-Fahrer verurteilt

01.10.19 | 10:45 Uhr

Es war ein tragischer Unfall, der ganz Brandenburg bewegte: Im September 2017 waren zwei Feuerwehrleute im Einsatz gestorben, nachdem ein Lkw in eine Unfallstelle gerast war. Nun wurde der Fahrer final zu zwei Jahren Haft verurteilt. Er war am Steuer eingeschlafen.



Weil er den Tod von zwei Feuerwehrleuten verursacht hat, ist ein LKW-Fahrer im Berufungsprozess vor dem Landgericht Potsdam zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Die Strafe hat das Gericht am Dienstag nicht zur Bewährung ausgesetzt. In ihrem Plädoyer hatte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten gefordert, die Verteidigung hatte auf Bewährung plädiert.



"Der Angeklagte hat infolge von Fahrlässigkeit einen schrecklichen Unfall verursacht, bei dem zwei Menschen starben", sagte Richterin Ulrike Phieler-Morbach. Er habe sich unter anderem wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung sowie fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung strafbar gemacht. Das Gericht ist davon überzeugt, dass der 58-Jährige am Steuer eingeschlafen ist.

Unfallstelle war taghell ausgeleuchtet

Damit setzte das Gericht die im ersten Urteil vom Amtsgericht Brandenburg/Havel verhängte Strafe von zweieinhalb Jahren herab. Laut Gutachten war der Lkw-Fahrer am frühen Morgen des 5. September 2017 auf der A2 bei Lehnin (Potsdam-Mittelmark) mit seinem Sattelzug und überhöhter Geschwindigkeit in eine Unfallstelle gerast und hat dadurch den Tod der beiden Retter verursacht.



Nach Zeugenaussagen war die Unfallstelle am frühen Morgen des 5. September 2017 taghell ausgeleuchtet. Die Müdigkeit habe sich durch Anzeichen angekündigt, die der 58-Jährige hätte ernst nehmen und anhalten müssen, hatte der Staatsanwalt beim ersten Prozess betont. Die Feuerwehrleute hatten eine Unfallstelle auf der A2 gesichert, als der tonnenschwere Laster ungebremst zunächst ein Polizei- und dann ein Feuerwehrauto rammte. Das Fahrzeug kippte und begrub die beiden Männer unter sich.



Bessere Absicherung der freiwilligen Helfer

Der Tod der beiden Feuerwehrmänner hatte große Betroffenheit und eine Diskussion über die finanzielle Absicherung der Helfer in den Freiwilligen Feuerwehren ausgelöst. Die Witwen und Kinder der Opfer erhielten zunächst kein Sterbegeld, obwohl die Männer im Einsatz gestorben waren. Ein halbes Jahr nach dem Unglück beschloss das Kabinett in Potsdam eine Änderung: Seither sind Familien von ehrenamtlichen Helfern bei der Hinterbliebenenversorgung mit Familien von Berufsfeuerwehrleuten gleichgestellt. Sie können bis zu 60.000 Euro erhalten. Die Verordnung gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2017.

A2 ist ein Unfallschwerpunkt

Die Freiwillige Feuerwehr in Kloster Lehnin rückt pro Jahr zu rund hundert Einsätzen aus. Also etwa an jedem dritten Tag. Meist geht es, wie in dem Fall der verstorbenen Feuerwehrleute, um Unfälle auf der Autobahn, denn die A2 ist eine der am meistbefahrenen Strecken Europas. Seit langem gilt sie als Unfallschwerpunkt. Sendung: Inforadio, 01.10.2019, 10.30 Uhr