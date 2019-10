In Berlin-Marzahn ist ein Radfahrer unter einer Straßenbahn eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt worden.

Der 24-Jährige soll in der Nacht zu Donnerstag an einer Kreuzung in die Mehrower Allee links abgebogen sein und dabei eine neben ihm fahrende Tram übersehen haben, wie die Polizei mitteilte. Der Radfahrer geriet unter die Bahn und wurde eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.