Der 23-Jährige, der in der Nacht zu Dienstag auf dem Rastplatz Michendorf Süd mit einer vermeintlichen Waffe und Sprengstoff gedroht hatte, muss in die Psychiatrie.



Die Staatsanwaltschaft Potsdam hatte die Unterbringung beantragt. Diese wurde vom Amtsgericht Potsdam am Donnerstag angeordnet, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Der Mann sei eine Gefahr für die Allgemeinheit. Er leide nach bisherigen Erkenntnissen an einer schweren psychischen Erkrankung und habe vermutlich im Zustand der Schuldunfähigkeit oder verminderten Schuldunfähigkeit gehandelt.