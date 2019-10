Die Moderatorinnen Jessy Wellmer (li.) und Eva-Maria Lemke | Bild: rbb/Thomas Ernst

Interview | Jessy Wellmer und Eva-Maria Lemke - "Hier spricht Berlin wird kein weiterer Polit-Talk"

01.10.19 | 11:52 Uhr

Fürs Erste aus der Hauptstadt: An diesem Dienstag startet der rbb-Talk "Hier spricht Berlin" mit Eva-Maria Lemke und Jessy Wellmer. Auch wenn es zum Auftakt um 30 Jahre Mauerfall geht, betont Wellmer: "Das wird ausdrücklich kein weiterer Polit-Talk."

Am Dienstagabend um 23 Uhr startet der rbb im Ersten seine neue Talk-Sendung "Hier spricht Berlin", moderiert von Jessy Wellmer und Eva-Maria Lemke. In der 90-minütigen Auftaktsendung geht es um 30 Jahre Mauerfall. Gäste sind Günther Jauch, Sido, Petra Schmidt-Schaller, Thomas Quasthoff und Else Buschheuer. Eva-Maria Lemke und Jessy Wellmer sprechen mit ihnen über wichtige persönliche Wegmarken und Erfahrungen mit der Wende. rbb|24 hat mit den beiden Moderatorinnen gesprochen.

rbb|24: Im Ersten laufen ja schon einige Talk-Formate, deshalb gleich zu Beginn die Frage: Was ist neu bei "Hier spricht Berlin"?

Jessy Wellmer: Neu wird zu allererst mal sein, dass die anderen Talkshows nicht von Lemke und Wellmer moderiert werden. Aber im Ernst: Wir werden versuchen, eine Sendung zu machen, die die Zuschauer gerne sehen und über die sie sagen: Das war interessant, da habe ich gerne zugehört. Eva-Maria Lemke: Berlin ist die Stadt, in der sich alle treffen - und die meisten Musiker, Filmleute und Theatertiere leben. Berlin ist ehrlich und direkt und wenn's gut läuft, ist davon in der Sendung auch was davon zu spüren.

Einer ihrer ersten Gäste ist Günther Jauch: Wie wollen Sie diesen Routinier des Fernsehens aus der Reserve locken?

Jessy Wellmer: Günther Jauch sitzt ja nicht oft in Talkshows – jedenfalls nicht in solchen, die er nicht selber moderiert. Wir sind auch gespannt, wie er sich als Gast macht. Aber ich mache mir da keine Sorgen: Wenn jemand im Fernsehen quatschen kann, dann ist es Jauch.

Musiker Sido kommt auch - welche Mischung ist Ihnen bei den Gästen wichtig?

Eva-Maria Lemke: In Berlin muss man im Grunde nur einmal mit dem Schmetterlingsnetz durch einen Partyflur laufen und hat die Gästeliste voll. Wir wollen zu den Themen, die wir besprechen, die richtigen Gäste finden – Leute, die was zu erzählen haben. Und dann ist es mir im Grunde wurscht, ob Männchen oder Weibchen, Ost oder West, Potsdamer Kurfürst oder König des Märkischen Viertels.

Die Themen bei "Hier spricht Berlin" grundsätzlich: Eher harte Politik oder Buntes?

Jessy Wellmer: Der Termin dienstags im Ersten ist ausdrücklich kein weiterer Polit-Talk. Das heißt nicht, dass Politik keine Rolle spielt. Wenn wir in der ersten Sendung über das Ende der DDR und den Mauerfall sprechen, geht es natürlich auch um Politik. Aber wir werden hier niemanden einladen, weil er Repräsentant einer bestimmten Partei ist, sondern weil er oder sie ein Mensch ist, der etwas Interessantes zu erzählen hat.

Infobox "TALK am Dienstag" im Ersten "Hier spricht Berlin" ist am 1. Oktober 2019 um 23.00 Uhr und am 22. Oktober 2019 um 22.45 Uhr im Ersten zu sehen. Der Talk aus der Hauptstadt wird in der neuen Reihe "TALK am Dienstag" im Wechsel mit der "NDR Talk Show", dem "Kölner Treff" und "3nach9" im Ersten ausgestrahlt.

Frau Wellmer, Sie sind bekannt als ein Gesicht der Sportschau – dieser Talk ist jetzt ein ganz anderes Format. Was reizt Sie daran?

Jessy Wellmer: "Ganz anders" ist vielleicht zu viel gesagt. Für den rbb moderiere ich ja auch zusammen mit Sascha Hingst das "Mittagsmagazin" und ich bin Gastgeberin von "Sportschau Thema." Das ist auch eine Talk-Sendung, in der es allerdings um Themen aus dem Sport geht. An "Hier spricht Berlin" reizt mich vor allem die Möglichkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und nicht in eine Form gepresst zu sein, wo für jeden nur zwei, drei Minuten Zeit sind. Es geht einem ja auch als Zuschauer oft so, dass man denkt: Das hätte ich jetzt gerne noch genauer gewusst. Und diesen Wunsch würde ich gerne erfüllen.

Frau Lemke, Sie moderieren sonst eine Nachrichtensendung, die Abendschau. Worauf freuen Sie sich jetzt mit "Hier spricht Berlin" ganz besonders?

Eva-Maria Lemke: Wir kriegen in diesem neuen Talk neue Gesprächssituationen, verglichen mit dem, was ich sonst vor der Kamera mache – "Kontraste" und "Abendschau". Und wir wollen unsere Gäste nicht nur abfragen, abfeiern oder bestaunen, sondern wirklich mit ihnen ins Gespräch kommen.

Sie beide kennen sich ja schon länger. Haben Sie in ihrer neuen gemeinsamen Sendung eine Rollenverteilung?

Eva-Maria Lemke: Jessy und ich haben vor vielen Jahren zusammen das ZDF-"Morgenmagazin" gemacht. Und wir wollten schon immer etwas Neues zusammen machen. Das ist vielleicht etwas Besonderes, weil man sonst bei Talkshows eher auf Gegenpole achtet. Jessy Wellmer: Die Lemke wird immer ganz böse sein und ich immer ganz lieb! Nein, im Ernst, wir haben keine besondere Rollenverteilung. Die Spannung in unserer Sendung soll nicht aus dem Gastgeberpaar kommen, sondern von den Gästen und dem, was sie zu sagen haben.



