Sie verdrängt die heimische Flora und ist stark giftig - andererseits ist sie wunderschön anzusehen und gilt durch ihre Anspruchslosigkeit und ihr hartes Holz als Hoffnungsträger in Sachen Klimawandel: Die Robinie ist jetzt Baum des Jahres 2020 geworden.

Mit ihren zarten Fliederblättern und duftend weißen Blüten sei die Baumart ein schöner Farbtupfer in Deutschlands Parks, Gärten und Wäldern und zudem sei sie ungewöhnlich widerstandsfähig, so die Stiftung weiter.

Die Gewöhnliche Robinie ( Robinia pseudoacacia ), auch Scheinakazie genannt, ist der Baum des Jahres 2020. Die Baumart sei einerseits Hoffnungsträger im klimabedingten Waldumbau, andererseits auch eine invasive Baumart, die durch ihre immense Ausbreitungsfähigkeit die hiesige Flora bedrohe, hieß es von der "Stiftung Baum des Jahres" am Donnerstag in Berlin.

Die Robinie, die von Carl von Linnè nach dem französischen Hofgärtner Jean Robin benannt wurde, bringe die Gemüter von Naturschützern, Städteplanern und Forstleuten "in Wallung", hieß es. Der Baum steht auf der Liste der invasiven Baumarten und in Konkurrenz zur heimischen Flora, denn er ist ein Meister im Besiedeln der unwirtlichsten Lebensräume. Forschungen zufolge könnte die Robinie daher auch eine Rolle dabei spielen, klimasstabile Wälder zu schaffen. Sie gilt als Baumart, die Trockenheit und Hitze gut aushalten kann. Da sie auch Salz- und immissionstolerant sei, komme sie gut mit städtischem Klima und schwierigen Bodenverhältnissen zurecht, hieß es von der Stiftung. Zudem stelle ihr hartes Holz eine Alternative zu Tropenhölzern dar: Es wird zum Bau von Brücken, Spielplatzgeräten und Terrassenmöbeln verwendet.

Die häufig mit der Akazie – die in Europa jedoch gar nicht gedeiht - verwechselte Robinie wird seit über 300 Jahren überall in Europa in Parks und Gärten gepflanzt und hat sich auch wild verbreitet. Die Verbreitung findet zum einen statt über die Samenverbreitung durch Wind, zum anderen über die Vermehrung durch Wurzelschösslinge.

Ursprünglich war die bis zu 30 Meter in die Höhe wachsende Robinie nur in Nordamerika beheimatet. Heute ist sie neben Europa auch in Nordafrika, West- und Ostasien verbreitet.

In Berlin konnte sich die Robinie vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg auf Trümmerschuttflächen stark verbreiten, da sie auf Störungen wie Brände oder Rodungen mit einer verstärkten Vermehrung reagiert.