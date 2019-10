Zwei große deutsche Molkereien, die DMK Deutsches Milchkontor GmbH in Bremen und die Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG in Hamburg, rufen den Artikel "Frische Fettarme Milch 1,5 % Fett (1 Liter)" zurück. Im Rahmen von Routinekontrollen sei bei einzelnen Artikeln eine Belastung mit dem Bakterium "Aeromonas hydrophila/ caviae" festgestellt worden, teilte die DMK über das Onlineportal [produktrueckrufe.de] mit. Dies könne beispielsweise Durchfall auslösen.