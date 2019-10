Fahrgäste, die in der Berliner S-Bahn kein Ticket vorweisen können, dürfen das erhöhte Beförderungsentgelt (EBE) von 60 Euro künftig nicht mehr in bar bezahlen. Wie die Zeitung "Berliner Morgenpost" berichtet, kündigte S-Bahn-Chef Peter Buchner diese Neuerung am Mittwoch beim Fahrgastsprechtag des Berliner Fahrgastverbandes Igeb an.