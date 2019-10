Der erste Bauabschnitt der Salvador-Allende-Brücke in Berlin-Köpenick wird früher abgeschlossen als geplant.

Das hat Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus auf Anfrage der Linksfraktion bestätigt. Die Bauarbeiten seien zügig vorangegangen, so Günther. Der westliche Ersatzneubau werde - abhängig vom Wetter - soll um den 22. November herum eingeweiht werden. "Im östlichen Teil wird es bis Ende 2021 dauern", so Günther weiter.