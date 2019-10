Ab Donnerstag werden 142 Inhaftierte aus Berliner Gefängnissen einige Wochen vor regulären Haftende in die Freiheit entlassen. Die Häftlinge profitieren dabei von einem Gnadenerweis des Justizsenators Dirk Behrendt (Grüne).

Die Sammelamnestie gilt nur für Gefangene, die mehrere Auflagen erfüllen: Zum eine gute Führung in der JVA, zum anderen eine bereits feststehende Unterkunft in der Freiheit und die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. In Berliner Gefängnissen sitzen momentan rund 3.800 Gefangene ein.