Zum Start der Herbstferien gibt es bei der S-Bahn wegen Bauarbeiten vor allem im Osten der Stadt größere Einschränkungen. Die Linien S5, S7 und S75 sind auf längeren Abschnitten gesperrt. Auch an Berliner U-Bahnen wird gebaut.

Wer ab Freitag im Berliner Osten die S-Bahn nutzen will, sollte mehr Zeit einplanen: Mehrere Linien sind ab 4. Oktober zum Teil gesperrt beziehungsweise unterbrochen. Grund ist laut Bahn "die Inbetriebnahme eines neuen elektronischen Stellwerks" am Bisedorfer Kreuz.

Der Abschnitt auf der S5 soll am 12. November wieder eröffnet werden, der auf den Linien S7 und S75 am 14. November.

Die Busersatzlinien für die nicht bedienten S-Bahnlinien starten in der Landsberger Allee (Richtung Ahrensfelde für die S7 ), in Ostkreuz (Richtung Wartenberg für die S75 ). Die S5 -Lücke wird zwischen Lichtenberg und Ostbahnhof mit Ersatzbussen überbrückt, alternativ kann der RB26 ab Strausberg bis zum Ostkreuz genutzt werden.

Bereits am Mittwoch mussten Pendler zwischen Zepernick und Bernau auf Busse ausweichen. Auf der Strecke zwischen Buch und Bernau läuft der Ersatzverkehr noch bis Samstag um 06:00 Uhr. Im Oktober könne es auf dieser S-Bahn-Strecke weitere Fahrplanänderungen geben, hieß es.

Wegen Bauarbeiten ist außerdem der S-Bahn-Verkehr von und nach Bernau unterbrochen, wie die S-Bahn Berlin mitteilte. Am Samstag wird für die S2 zwischen Blankenburg und Bernau von 06:00 Uhr bis 22:30 Uhr ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Außerdem hält in Berlin die U2 in Richtung Ruhleben für ein Jahr lang nicht am Potsdamer Platz. Der Halt entfällt ein Jahr lang, weil der Bahnsteig erneuert werden muss.



Der Verkehr auf den U-Bahn-Linien U1 und U3, die nach einem Brand zwischen Nollendorfplatz und Kottbusser Tor unterbrochen waren, lief bereits in der Nacht zum Donnerstag wieder an.