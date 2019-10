Nach einer tödlichen Schießerei in Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt hat die Bundesanwaltschaft im Zuge der Ermittlungen den Hauptbahnhof gesperrt. Davon betroffen sind sämtliche ICE-Verbindungen über Halle. Die Fernverkehrszüge werden über Leipzig umgeleitet und verspäten sich um etwa 15 Minuten, wie die Bahn auf ihrer Website mitteilt.

Die tödlichen Schüsse in Halle haben auch Auswirkungen auf das jüdische Leben in Berlin und Brandenburg. Die Polizei verstärkt unter anderem die Sicherheit vor jüdischen Einrichtungen. Berlins Staatssekretärin Chebli will sich als menschlicher Schutzschirm aufstellen.

Am Mittwochnachmittag waren in Halle mehrere Schüsse gefallen. Zwei Menschen sollen dabei getötet worden sein. Nach bisherigen Ermittlungen gehen die Behörden von einer antisemitisch-motivierten Tat aus, da die Schüsse in der Nähe einer Synagoge abgegeben wurden. Die Stadt hat eine amtliche Gefahrenwarnung herausgegeben. Anwohner werden gebeten, in ihren Wohnungen Schutz zu suchen.

