dpa/Christoph Soeder Video: Abendschau | 09.10.2019 | Christian Titze | Bild: dpa/Christoph Soeder

Nach Schießerei in Halle (Saale) - Berlin und Brandenburg erhöhen Schutz an Synagogen

09.10.19 | 19:56 Uhr

Die tödlichen Schüsse in Halle haben auch Auswirkungen auf das jüdische Leben in Berlin und Brandenburg. Die Polizei verstärkt unter anderem die Sicherheit vor jüdischen Einrichtungen. Berlins Staatssekretärin Chebli will sich als menschlicher Schutzschirm aufstellen.

Die Berliner Polizei hat auf die Schießerei in Halle (Saale) reagiert und die Sicherheitsvorkehrungen vor jüdischen Einrichtungen erhöht. Objektschützer vor Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen tragen ab sofort offen Maschinenpistolen, bestätigte ein Polizeisprecher dem rbb. Auch in Brandenburg hat die Polizei ihre Präsenz verstärkt. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte darum gebeten, die Schutzmaßnahmen auszuweiten - auch wenn die genauen Umstände der Tat noch unklar sind. Man könne noch nicht einschätzen, ob es eine einzelne Tat in Halle war oder ob "eine konzertierte Aktion" bevorstehe, sagte Geisel am Abend im rbb. Der Innensenator verurteilte die Schüsse am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur (Versöhnungstag) aufs Schärfste. Es sei "ein Angriff auf unsere freie Gesellschaft, dass offenbar aus rechtsextremistischen Motiven versucht wurde, Menschen zu töten". Jeder sei jetzt aufgerufen, Solidarität zu zeigen, so Geisel weiter. Mit den erhöhten Sicherheitsmaßnahmen sollen laut Geisel mögliche Nachahmungstäter abgeschreckt werden, gleichzeitig solle den Synagogenbesuchern gezeigt werden, dass sie sicher sind.

Müller und Woidke beziehen Stellung

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach sein Mitgefühl aus. "Unsere Gedanken sind so kurz nach dem schrecklichen Geschehen zuallererst bei den beiden ums Leben gekommenen Menschen und ihren Angehörigen", sagte Müller am Mittwoch. Angesichts des hohen jüdischen Feiertages und des Tatorts lägen nun "schlimmste Befürchtungen nahe". Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zeigte sich bestürzt und betonte den Schutz jüdischer Einrichtungen. "Offenbar richtete sich dieser feige Angriff gegen eine Synagoge und damit gegen das jüdische Leben. Das ist entsetzlich und auf das Schärfste zu verurteilen", erklärte er. "Wir müssen alles dafür tun, jüdisches Leben in Deutschland und überall auf der Welt zu schützen."

Chebli will "Schutzschirm" für Synagoge sein

Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) rief dazu auf, ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen. "Ich möchte nicht, dass Juden in unserem Land Angst haben müssen. Lasst uns gemeinsam einen Schutzschirm gegen #Antisemitismus bilden", twitterte sie. "Ich stelle mich daher heute ab 20 Uhr vor die Synagoge in der Oranienburger Straße. Kommt vorbei und zeigt Haltung!", kündigte Chebli unter dem Hashtag #WirstehenZusammen an. "Wir müssen zusammenstehen und zeigen, dass wir die jüdische Gemeinde heute nicht im Stich lassen und nie im Stich lassen dürfen", sagte Chebli am Abend im rbb. "Ich möchte nicht, das Juden darüber nachdenken, dieses Land zu verlassen, weil sie sich nicht mehr sicher führen", fügte sie hinzu.

Brandenburger Linke sprechen von "feigem Anschlag"

Die Landesvorsitzende der Linken in Brandenburg, Anja Mayer, und Landesvorstandsmitglied Andreas Büttner teilten mit: "Mit Entsetzen und Fassungslosigkeit haben wir von dem feigen Anschlag am Yom Kippur in Halle erfahren. Wir drücken den Angehörigen und der jüdischen Gemeinde unser tiefes Mitgefühl aus." "Aus Worten werden Taten und wieder sterben Menschen", fügte Mayer an. Büttner erklärte, Halle sei überall. "Es ist jetzt erforderlich, dass auch in Brandenburg die Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen überprüft und erhöht werden. Insbesondere am neuen Standort des Abraham-Geiger-Kollegs ist ein höherer Schutz erforderlich." Er erwarte eine umfassende Neubewertung des Sicherheitskonzeptes.

Halle gibt vorübergehend Gefahrenwarnung heraus

In Halle waren am Mittwochnachmittag mehrere Schüsse gefallen. Zwei Menschen wurden getötet. Da die Schüsse in der Nähe einer Synagoge abgegeben wurden, gehen die Behörden nach bisherigen Ermittlungen von einer antisemitisch motivierten Tat aus. Einer der beiden Opfer starb vor einem Döner-Imbiss. Die Stadt Halle hatte bis zum Abend eine amtliche Gefahrenwarnung herausgegeben und Anwohner dazu aufgerfen, in ihren Wohnungen Schutz zu suchen. Seit 18:15 Uhr war die Gefahrenlage laut Polizei nicht mehr akut und Menschen konnten wieder auf die Straße gehen, teilten die Behörden auf Twitter mit. Mehr Informationen erhalten Sie im MDR-Liveticker.