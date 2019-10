Es ist Mitte Oktober - und es ist T-Shirt-Wetter. Fast überall in Berlin und Brandenburg liegen die Außentemperaturen bei mehr als 20 Grad. Auch am Montag kehrt der Oktober noch nicht in den Normalzustand zurück.

In Berlin und Brandenburg ist wieder T-Shirt-Wetter. Der Sommer ist zurück und treibt mit Temperaturen über 20 die Menschen auf die Straßen, an die Seen und in die Parks.

"Bei uns ist an diesem Wochenende viel los, aber für einzelne Gäste finden wir noch einen Platz", sagte eine Sprecherin des Berliner Ausflugslokals "Wannseeterrassen" am Sonntag. Auf dem Wannsee seien zahlreiche Boote unterwegs, viele Ausflügler spazierten am Ufer entlang.