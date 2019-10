Autofahrer müssen auf dem östlichen Berliner Ring weiter viel Geduld aufbringen: Der gesperrte Abschnitt auf der A10 zwischen Rüdersdorf und Erkner wird voraussichtlich nicht vor Sonntagmittag wieder freigegeben. Dann sollen die Reparaturarbeiten an der Mühlenfließbrücke abgeschlossen sein.

Bei dem Brand unter der Autobahnbrücke bei Rüdersdorf ist der Brückenübergang zur Straße beschädigt worden. Das teilte der zuständige Autobahnmeister Andreas Müller am Freitag mit. An der Brücke selbst sei kein Schaden festgestellt worden. Es gebe aber noch laufende Untersuchungen, so Müller weiter.

Der Brückenübergang dehnt sich aus oder zieht sich zusammen, entsprechend der Temperaturen im Sommer oder Winter. Nun soll zunächst mit Spezialplatten eine vorübergehende Lösung geschaffen werden. Die Platten müssen extra aus Wien antransportiert werden.