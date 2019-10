Das Urteil ist deutschlandweit einmalig: Acht Mitglieder der Hells Angels wurden in Berlin zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Mit dabei: einer der Anführer des Rocker-Clubs. Staatsanwaltschaft und Polizei feiern einen großen Erfolg - und warnen dennoch.

Die Verurteilung von acht Rockern der Hells Angels in Berlin zu lebenslanger Haft hat aus Sicht der Staatsanwaltschaft neue Maßstäbe gesetzt. Es sei bundesweit das erste Mal, dass mit dem Schuldspruch eine Gruppe samt Führungsriege "von der Straße genommen wurde", sagte Oberstaatsanwalt Sjors Kamstra am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.



Am Dienstag hatte das Berliner Landgericht sieben Rocker wegen gemeinschaftlichen Mordes sowie deren Chef wegen Anstiftung zum Mord nach knapp fünfjährigem Prozess verurteilt. Ein 26-Jähriger wurde laut Urteil von einem "Überfallkommando" erschossen, um die "Ehre des Clubs" zu wahren. Die Entscheidung des Gerichts entspricht im Wesentlichen den Forderungen der anklagenden Staatsanwaltschaft.