Ein Straßenbahnfahrer hat in Marzahn-Hellersdorf fünf Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt und ist von diesen mit Flaschen und Steinen attackiert sowie mit Farbe besprüht worden. Der 49-Jährige erlitt eine Beinverletzung, verzichtete jedoch auf eine Behandlung, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Mann stand mit der Bahn an der Endhaltestelle, als er nach Mitternacht den Geruch frischer Farbe wahrnahm. Er stieg aus, lief an das Zugende und sah fünf Maskierte, die gerade Farbe an das Fahrzeug sprühten. Nach der Attacke flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei suchte die Gegend ab, fand aber niemanden mehr. Sie ermittelt werden gemeinschädlicher Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung.