Neues Hilfsangebot per Telefon

Studentinnen und Studenten können ab dem 24. Oktober ein anonymes Hilfsangebot der Berliner Humboldt-Universität nutzen. Die HU bietet jeden Donnerstag zwischen 21 und 0 Uhr unter der Nummer 030 2093 70666 die "Nightline Berlin" an. Das Besondere: Am anderen Ende der Leitung sitzen ebenfalls Studierende, die ehrenamtlich den Dienst am Hilfstelefon übernehmen. Die Uni hat es eingerichtet, um nach eigenen Angaben ein niedrigschwelliges Gesprächsangebot auf Augenhöhe zu schaffen. Das Projekt ist zunächst für ein Jahr finanziert.

In anderen Städten wie Potsdam, Frankfurt am Main, Dresden oder Münster gibt es eine solche Nightline schon. Studierende könnten mit jedem Problem anrufen, sagte Tanja Rathmann, Mitgründerin des Telefondienstes, Studentin und ausgebildete Notfallseelsorgerin, am Dienstag rbb|24.

"Meist sind es Beziehungsprobleme, Probleme mit dem Studium, Einsamkeit. Dinge, worüber man mit Freunden reden könnte, aber sich vielleicht ein wenig geniert - und mit denen man sich weder an die Studienberatung, noch an die Notfallseelsorge wenden würde", sagte Rathmann. Das zeigten die Erfahrungen der Nightline in Potsdam, die es bereits seit mehreren Jahren gibt. Insofern fülle das Angebot der HU eine Lücke.