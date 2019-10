Die Bilder wurden den Angaben zufolge im April und August dieses Jahres aufgenommen. In dem Stall sollen rund 40.000 Hennen leben. Die aufgedeckten Zustände sind laut Ariwa nicht von denen der konventionellen Tierhaltung zu unterscheiden: Tausende Hennen drängen sich in einem Stall. Sechs Hühner pro Quadratmeter sind erlaubt. Enge und sozialer Dauerstress führen nach Angaben der Organisation dazu, dass sich die Tiere gegenseitig kahl picken.

Die Tierschutzorganisation "Animal Rights Watch" (Ariwa) hat gemeinsam mit dem ZDF desolate Zustände in einem Legehennenbetrieb für Bio-Eier in der Uckermark aufgedeckt. Wie Bilder und Videos zeigen [ariwa.org] , weisen Dutzende Hühner kahle Stellen im Federkleid auf. Zudem sind eitrige Kloaken durch ein andauerndes Eierlegen und tote Tiere zwischen lebenden dokumentiert. Der Betrieb produziert laut Ariwa-Informationen für die Marke Landkost-Ei, die vor allem bei der Supermarktkette Kaufland vertrieben wird.

Wendlandt sagte bei Brandenburg aktuell, dass der schlechte Zustand der Hennen zum Ende der Legeperiode nicht ungewöhnlich und der Halter ein guter Legehennenhalter sei. "Er ist wirklich bemüht, seine Tierhaltung optimal zu gestalten." Der Hennenbestand sei inzwischen geschlachtet worden und neue Hennen würden eingestallt. "Wir gehen davon aus, dass bei jungen Legehennen alles in Ordnung ist", so Wendlandt im Inforadio. Zudem habe der Tierhalter nun eine andere Hühnerrasse ausgewählt.

Der uckermärkische Amtstierarzt Achim Wendlandt sagte dem rbb-Inforadio, er sei Anfang des Jahres dort gewesen und nach einem Hinweis auf die Zustände auch im September. "Es ist wirklich so, dass dort Federpicken vorhanden war und auch massive Kloakenverletzungen", so Wendlandt. Er gab jedoch zu bedenken: Wenn das Federpicken einmal drin sei, bekomme man es schlecht wieder heraus. Demnach könne man das Federpicken nur eindämmen, jedoch nicht gänzlich verhindern, sagte der Amtstierarzt.

Als mögliche Erklärung, warum die Zustände bisher unentdeckt blieben, gab Ariwa-Sprecherin Franz an: "Erst ab einer Anzahl von 40.000 Hühnern ist ein Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz vorgeschrieben, an dem die Öffentlichkeit beteiligt werden muss". Daher sei es kein Zufall, dass hier ein Stall für genau 39.999 Hühner beantragt wurde. "So umgeht die Betreiberin verschiedene Nachweispflichten und zugleich möglichen Widerstand aus der Bevölkerung", so Franz. Auch die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die ab einer Stallgröße von 60.000 Hennen verpflichtend ist, entfalle dadurch.

Darüber hinaus befindet sich nach Ariwa-Angaben eine weitere Bio-Hennen-Anlage eines Familienmitgliedes direkt neben jener, in der Bildmaterial aufgenommen wurde. "Insgesamt werden hier also rund 80.000 Hennen gehalten", sagte Franz. Da die Genehmigungsverfahren aber getrennt für beide Anlagen durchgeführt worden seien, seien auch die umweltschädlichen Emissionswerte getrennt geprüft worden.

Insgesamt soll die Familie je zwei Hühnerställe in den Orten Brüssow und Kutzerow (Uckermark) besitzen. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der Abgeordneten Axel Vogel und Benjamin Raschke (Grüne) an den Brandenburger Landtag hervorgeht [gruene-fraktion-brandenburg.de]. Dort heißt es, dass die Errichtung der Bio-Hennen-Anlagen mit Mitteln der staatlichen Stallbauförderungen in Höhe von mehreren hunderttausend Euro subventioniert wurde. So flossen in den Jahren 2010, 2011 und 2013 insgesamt rund 2,24 Millionen Euro an die vier Betriebe in den beiden Orten.