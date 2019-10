Spezialisten der Berliner Polizei für chemische und toxische Stoffe unterstützen die Tatortarbeit in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) nach dem rätselhaften Tod von zwei Mitarbeitern des Paketdienstleisters Hermes [mdr.de]. Auf dem Gelände des Hermes-Versandzentrums in Haldensleben war am Dienstagmorgen ein Mitarbeiter zusammengebrochen. Der 58-Jährige konnte laut Polizei nicht mehr gerettet werden. Am Nachmittag wurde dann ein Zusteller in seinem Fahrzeug tot aufgefunden.

Die Spezialisten untersuchten unter anderem das Transportfahrzeug, in dem einer der Toten gefunden worden war, auf gefährliche Substanzen. Diese hätten sich aber gegebenenfalls schon verflüchtigt, sagte Polizeisprecher Frank Küssner am Mittwoch in Magdeburg.