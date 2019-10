In Berlin Prenzlauer Berg ist am Donnerstagmorgen ein Mann unter einer Tram eingeklemmt worden. Er hatte möglicherweise im Gleisbett geschlafen. Die Rettungsaktion dauerte gut zwei Stunden, unter anderem kam ein Kran zum Einsatz.

Zwei Menschen sind in Berlin-Prenzlauer Berg bei Unfällen mit Straßenbahnen schwer verletzt worden.

Ein Mann wurde am Donnerstagmorgen an einer Tramhaltestelle in der Bornholmer Straße zwischen einem fahrenden Zug und der Bahnsteigkante eingeklemmt, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr mitteilte. In einem rund zweistündigen Einsatz befreiten rund 30 Notfallhelfer den schwer verletzten Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. "Das war eine hochkomplexe Rettung. Er lag an der ungünstigsten Stelle", sagte der Sprecher. Mit einem Kran sei der Zug zunächst angehoben und danach verschoben worden.