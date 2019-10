Gruselige schwarze Gestalten haben in Berlin-Mitte mit einer Kunstaktion dafür demonstriert, die Trauerkultur in Deutschland zu verändern: weniger bürokratisch, weniger allein, lauter und öffentlicher sollen Menschen trauern können. Von Vanessa Klüber

"Der Ben ist verstorben. Wenn ich das einem Freund gesagt habe, dann kam keine großartige Reaktion", erzählt Patrick Radke über den Tod eines guten Freundes. "Einfach so nach dem Motto: 'Das Leben geht weiter.' Das hat eine Leere in mir hinterlassen und das hat auch sehr wehgetan. Deswegen habe ich Menschen gesucht, mit denen ich wirklich deswegen trauern kann."

Radke steht auf dem Potsdamer Platz und weint, nachdem er seine Situation geschildert hat. Zum Projekt "Trauer Now" hat er sich mit Theaterleuten und der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e. V. zusammengeschlossen, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, der Trauer Zeit und Raum zu geben, und vor allem, öffentlich trauern zu können. Die zwölf Theaterleute haben sich schwarze, hautenge Ganzkörper-Anzüge angezogen. Auch der Kopf ist gruselig verhüllt, nur Schlitze an den Augen und am Mund.

Vor einem pinken Riesenplakat mit der Aufschrift: "Alle 30 Sekunden stirbt ein Mensch in Deutschland" bilden sie akrobatisch eine digitale "Traueruhr": 799.991, 799.992, 799.992 … 800.000. Diese Zahlen stellen die Künstler mit ihren Körpern als Zeichen dafür dar, wie viele Menschen in Deutschland in diesem Jahr bereits gestorben sind. Knapp eine Million waren es nach Angaben von "Statista" 2018 insgesamt, davon 32.684 in Brandenburg und 35.900 in Berlin. So viele Tote, noch mehr Trauernde.



Radke konnte die Trauer nicht ohne professionelle Hilfe bewältigen und ist deswegen in Therapie gegangen, hat seine Trauer in Gruppensitzungen angesprochen. Auch eine Form der Verarbeitung, aber nicht ganz so, wie er es sich gewünscht hätte.