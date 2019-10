Gute Nachricht für die Fahrgäste der U-Bahnlinien U1 und U3: Die beim Brand unter einer U-Bahnbrücke in Kreuzberg zerstörten Kabel konnten schneller als angekündigt repariert werden, teilte die BVG am Mittwochabend mit. Die Streckensperrung zwischen Nollendorfplatz und Kottbusser Tor könne aufgehoben werden.

Mehr als ein Dutzend Fachleute waren laut BVG seit Dienstagabend rund um die Uhr im Einsatz, um die Einschränkungen für die Fahrgäste so schnell wie möglich zu beenden. Durch das Feuer an einer Uferböschung des Landwehrkanals waren Signalkabel und Leitungen der Stromversorgung am darüber liegenden Abschnitt der Hochbahntrasse zerstört worden. Allein für die Leit- und Signaltechnik mussten in mehreren Kabeln insgesamt rund 200 einzelne Adern von Hand verbunden und geprüft werden, so die BVG. "Das war ein echter Kraftakt, den die Kolleginnen und Kollegen – bei aller gebotenen Sorgfalt – in Rekordzeit bewältigt haben", sagte BVG-Vorstandvorsitzende Sigrid Nikutta.

Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus, ein Anschlag konnte ausgeschlossen werden.