Ätzende Säure in U-Bahnhof Uhlandstraße entdeckt

Der U-Bahnhof Uhlandstraße in Berlin-Charlottenburg musste am Donnerstagnachmittag für mehr als zwei Stunden gesperrt werden. Grund war eine flüssige Substanz, auf die ein BVG-Mitarbeiter aufmerksam geworden war.



Die Feuerwehr vermutet, dass es sich dabei um Flusssäure handeln könnte. Entdeckt wurde sie an einer Info-Tafel auf dem Bahnsteig. Falls sich der Verdacht bestätigt, würde es sich um eine farblose, stechend riechende Flüssigkeit handeln. Die Säure ist stark ätzend und gefährlich für Menschen.



Die Feuerwehr hat die Schmiererei inzwischen entfernt. Die Züge der U1 verkehrten zwischenzeitlich erst ab Station Kurfürstendamm. Inzwischen rollt der U-Bahnverkehr hier wieder planmäßig.