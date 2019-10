Drei Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 in Brandenburg schwer verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer sei am Sonntagabend zwischen dem Dreieck Werder und der Anschlussstelle Lehnin auf einen auf der Standspur stehenden Laster aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Montag. Der Laster auf der Standspur war dort wegen einer Panne stehengeblieben. Die Autobahn ist noch gesperrt, auf der Bundesstraße 1 bilden sich bereits Staus. Die Polizei bittet Fahrer deshalb, die A2 zu umfahren.

Nach dem Zusammenprall am Sonntagabend wurden die drei schwerverletzten Männer in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-jährige Fahrer des ukrainischen Lasters auf dem Standstreifen wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die beiden 34 Jahre alten Insassen des anderen Lkw konnten sich noch selbst aus dem Fahrerhaus befreien.

Bei dem Unfall wurden beide Auflieger aufgerissen, einer der beiden stand quer auf der Fahrbahn. Tausende Packungen Kartoffelchips verteilten sich über die gesamte Breite der A2, Hunderte Liter Diesel flossen auf die Fahrbahn. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf etwa 90.000 Euro. Nach dem Unfall wurde die A2 in Richtung Magdeburg voll gesperrt. Die Reinigungsarbeiten können noch bis etwa 10 Uhr am Vormittag dauern und dadurch den Berufsverkehr stören, sagte der Polizeisprecher. Warum der Lkw auf den anderen geprallt war, ist noch nicht bekannt.