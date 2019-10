Auf einer Landstraße in Heinersdorf bei Schwedt (Uckermark) ist eine Frau in der Nacht zu Donnerstag von einem Auto erfasst und getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die 56-Jährige mit drei weiteren Personen zu Fuß auf der Straße unterwegs. An einer Kreuzung erfasste sie ein Auto. Die Frau wurde schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle.