Tödlich verletzt am U-Bhf. Kottbusser Tor

Ein Mann wird bei einem Streit von der einfahrenden U-Bahn erfasst und tödlich verletzt. Bei rund 1,5 Mio. Fahrgästen am Tag sei so etwas die absolute Ausnahme, sagt die BVG. Bahnsteigtüren wie etwa in Kopenhagen seien technisch nicht möglich. Von Daniel Marschke