Vier Verletzte in Vogelsdorf

In Fredersdorf-Vogelsdorf (Märkisch-Oderland) hat es am Montagabend einen schweren Unfall mit einem Rettungswagen gegeben. Es handelt sich bereits um den dritten Unfall mit einem Einsatzfahrzeug in Berlin und Brandenburg innerhalb kürzester Zeit.

Der Rettungswagen fuhr mit einer bereits verletzten Person an Bord mit Martinshorn und Blaulicht auf der B1 bei Vogelsdorf, als ein Auto dem Krankenwagen die Vorfahrt nahm, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Dienstag sagte.



Der Fahrer des Autos, der Fahrer des Rettungswagens sowie der Rettungssanitäter wurden schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ob der Patient im Rettungswagen sich noch weitere Verletzungen zuzog, war zunächst nicht bekannt.