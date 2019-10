Spezialkräfte des Landeskriminalamtes haben Donnerstagabend vier Männer in Berlin-Charlottenburg wegen Verdachts der Erpressung festgenommen. Die Verdächtigen seien um 20 Uhr in die Dahlmannstraße zu einem Lokal gefahren, um dort von einem Geschäftsmann Geld abzuholen, teilte die Polizei am Freitag mit.



Einer der Festgenommenen, ein 22-Jähriger, habe am Abend zuvor die Geld-Forderung gegen den Geschäftsmann ausgesprochen. Der 22-Jährige sei daraufhin mit drei Begleitern im Alter von 19, 27 und 37 in einem Porsche Panamera vor dem Restaurant erschienen. Dort hätten die Beamten das Quartett in ihrem Fahrzeug überwältigt, so die Polizei.