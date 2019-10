Ein Autofahrer ohne Führerschein und mit Drogen hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei quer durch Berlin-Marzahn und Alt-Hohenschönhausen geliefert. Der 22-jährige sollte am Mittwochabend von Polizisten in der Frank-Zappa-Straße kontrolliert werden, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Anstatt anzuhalten gab er jedoch Gas und flüchtete über Pyramidenweg und Landsberger Allee. Mit Blaulicht und Sirene fuhren die Sicherheitskräfte hinterher und forderten Unterstützung an.