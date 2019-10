Zwei schwere Unfälle sorgen am Freitagmorgen für große Verkehrsprobleme in der Region. Die Autobahn 2 bleibt voraussichtlich noch für mehrere Stunden zwischen Ziesar und Wollin in Richtung Berlin gesperrt. Dort muss ein umgekippter Paketlaster geborgen werden. Autofahrer müssen mit langen Staus rechnen.