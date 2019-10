Ein Streifenwagen der Polizei ist am Mittwochabend in Berlin-Kreuzberg mit einem VW Golf kollidiert. Der Fahrer des Zivilfahrzeuges verletzte sich dabei schwer. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Oranienstraße Ecke Alexandrinenstraße, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Auf Nachfrage von rbb|24 hieß es, der VW-Fahrer sei an der Wirbelsäule verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Streifenwagen wies nach dem Zusammenstoß massive Frontschäden auf, die Polizisten blieben jedoch unverletzt. Einer der zwei involvierten Beamten musste seinen Dienst aufgrund eines Schocks abtreten, sagte eine Polizeisprecherin.

Das Polizeifahrzeug des Abschnitts 53 soll den Angaben zufolge mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen sein. Daher gilt das Sonder- und Wegerecht. Die Schuldfrage werde nun ermittelt, so die Sprecherin. Zu den Geschwindigkeiten der Fahrzeuge konnte sie noch keine Angaben machen. Die Kreuzung musste mehrere Stunden gesperrt werden.