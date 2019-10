In einem Café in Berlin-Kreuzberg und am Kottbusser Tor ist es am Dienstagabend zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen fünf Polizisten und einem 34-jährigen Mann gekommen. Fünf Einsatzkräfte wurden dabei verletzt. Der 34-Jährige kam in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses.

Trotz eines Hausverbots habe sich der Mann gegen 21 Uhr geweigert, ein Café in der Adalbertstraße zu verlassen, sagte eine Polizeisprecherin rbb|24 am Mittwoch. Alarmierte Einsatzkräfte hätten den Mann nach draußen begleitet. Dort hätten Beamten gegen den Mann einen Platzverweis für das Kottbusser Tor ausgesprochen, weil er gesagte habe, er wolle wieder in das Café gehen.