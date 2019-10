Wegen eines Wasserrohrbruchs in der Prenzlauer Promenade kommt es in Berlin-Pankow mehrere Tage lang zu Verkehrsbehinderungen. Die Straße musste in Richtung Norden zwischen der Binz- und Kissingenstraße gesperrt werden, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin am Mittwoch mitteilte. Im Berufsverkehr sei mit Stau zu rechnen.

Betroffen ist auch die Buslinie 255, sie wird zwischen den Haltestellen Neumannstraße /Kissingstraße und Prenzlauer Promenade/Am Steinberg umgeleitet, wie die BVG über Twitter mitteilte.

Laut VIZ werden die Reparaturarbeiten mindestens eine Woche dauern.