Die Unterlagen des Veranstalters für die vom Gericht geforderten Sicherheitsauflagen seien eingegangen, sagte der stellvertretende Bezirksbürgermeister Arne Herz (CDU) am Montag. Grundsätzlich habe man Interesse, dass der Markt stattfindet, die Sicherheit der Besucher müsse aber gewährleistet sein.

Das Bezirksamt Charlottenburg hatte einen Antrag des Veranstalters auf Sondernutzungsgenehmigung des Geländes am Schloss abgelehnt, da der Veranstalter in diesem Fall nicht für die Sicherheitskosten hätte aufkommen müssen. Der Veranstalter zog gegen diese Entscheidung vor Gericht.



Das Verwaltungsgericht Berlin gab gab dem Bezirksamt jedoch in der vergangenen Woche recht: Der Antragsteller habe bislang nicht genügend gegen die "Gefahr von innen" auf dem Weihnachtsmarktgelände unternommen, bemängelte das Gericht. Unter anderem geht es dabei um die Feuergassen zwischen den Buden und die vorgesehenen Fluchtwege. Zum anderen fehlten Maßnahmen zur Geländesicherung gegen einen Terroranschlag "von außen", etwa durch Errichtung von Pollern.

Im vergangenen Jahr hatte das Bezirksamt den Weihnachtsmarkt erst genehmigt, nachdem sich der Veranstalter bereit erklärt hatte, auf eigene Kosten Barrieren aufzubauen. Inzwischen hat der Veranstalter der Behörde mitgeteilt, wie im vergangenen Jahr für die Sicherheitsmaßnahmen aufkommen zu wollen. Er hofft nun auf eine Genehmigung bis spätestens Dienstagmittag. Falls die bis dahin nicht vorliege, müsse der Weihnachtsmarkt abgesagt werden, teilte er mit.