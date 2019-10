Im Landkreis Oder-Spree könnte es einen weiteren Fall von unerlaubter Lagerung von Leichen geben. Diesmal geht es um eine Lagerhalle zwischen Storkow und Reichenwalde. Die Kriminalpolizei hatte neue Hinweise erhalten.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) prüft einen weiteren möglichen Fall, bei dem Leichen in einer nicht dafür geeigneten Halle zwischengelagert wurden. Das berichtete die Märkische Oderzeitung in ihrer Montagsausgabe.

Erst im September war ein Bestatter aufgeflogen, der in Biegen - ebenfalls im Kreis Oder-Spree - mehrere Leichen in einer alten Kfz-Werkstatt zwischengelagert hatte. Dort wurden nach Auskunft der Behörden die strengen Vorschriften für die Aufbewahrung von Leichen - etwa Temperaturvorgaben, abwaschbare Fußböden oder Waschbecken - an keiner Stelle eingehalten. Die zuständige Kreisverwaltung leitete daraufhin ein Ordnungswidrigskeitsverfahren ein.

In der Region Berlin-Brandenburg hatte es in den vergangenen Jahren schon andere Fälle von unangemessenem Umgang mit Toten gegeben. Im Jahr 2015 etwa wurden mehrere Särge mit Leichen im Kühlraum eines ehemaligen Supermarktes in Wandlitz nördlich von Berlin gefunden. Ein Bestatter hatte sie dort untergebracht.

Im Oktober 2012 war in Hoppegarten bei Berlin ein Transporter mit zwölf Särgen samt Leichen gestohlen worden. Er stand auf dem Areal eines Bestattungsunternehmens. Die Suche nach den Toten dauerte über eine Woche. Schließlich entdeckten die Ermittler die Särge in einem Wald in Polen. Später wurden die drei Autodiebe in Posen (Poznan/Polen) zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.