Die Berliner und Brandenburger müssen sich auch am Feiertag auf nasskaltes Schmuddelwetter einstellen. Am Tag der Deutschen Einheit am Donnerstag soll es stark bewölkt bleiben. Anfangs kann es auch vereinzelt regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Für den weiteren Tagesverlauf rechnen die Meteorologen aber mit freundlicherem Wetter. Die Höchsttemperatur liegt voraussichtlich bei 13 Grad.