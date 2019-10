Auf Berlin und Brandenburg kommt sich in den nächsten Tagen ein Wetterumschwung zu. Zunächst kommt am Donnerstag mehr Regen, zudem kann es am Nachmittag einzelne kurze, sehr lokale Gewitter geben, wie Deutscher Wetterdienst und Meoteogroup am Donnerstag übereinstimmend mitteilten. Die seien aber die Ausnahme. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 16 Grad.

Zum Wochenende steigen die Temperaturen dann rasant an. Am Samstag werden Höchstwerte zwischen 17 Grad im Norden und 22 Grad in der Niederlausitz erwartet. Am Sonntag könnten die Temperaturen sogar auf 22 Grad (Prignitz) bis 25 Grad (Berlin) klettern, sagte Meteogroup-Meteorologe Heiko Wiese rbb|24 am Donnerstag. Er sprach von einem "kräftigen Schub spätsommerlicher Temperaturen". Und die verschwinden auch nicht wieder schnell. Es seien "keine krassen Temperatursprünge" zu erwarten, so Wiese weiter. Die Wärme verabschiede sich nur langsam. Montag seien weiter Werte über 20 Grad zu erwarten, Dienstag um 20 Grad.

Die für Sonntag möglichen 25 Grad im Berliner Raum seien "11 Grad über dem, was man zu dieser Jahreszeit erwarten kann". Montag und Dienstag werde es immer noch sechs bis acht Grad über dem langjährigen Mittel, was bei rund 15 Grad liege.