In der Nacht zu Mittwoch sind erneut mehrere Autos in Berlin in Flammen aufgegangen.

50 Feuerwehrleute seien am späten Dienstagabend in der Marie-Elisabeth-Lüders-Straße in Charlottenburg im Einsatz gewesen, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Dort hatten zwei Autos in der Tiefgarage eines Wohnhauses Feuer gefangen.

Kurz nach 1:00 Uhr waren dann auch in der Kreuzberger Zimmerstraße zwei Autos in Brand geraten. In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Die Brandursachen waren zunächst unklar.