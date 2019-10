Nach zwei Todesfällen durch Keime in Wurstwaren muss ein Fleischhersteller im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg die Produktion stoppen. Ursache der Todesfälle waren demnach Listerien, die im Fleisch des Unternehmens Wilke Wurstwaren festgestellt worden seien, sagte ein Kreissprecher am Mittwoch. Bis auf Vollkonserven würden nun alle Produkte des Fleischherstellers weltweit zurückgerufen. Wilke beliefert in Deutschland vor allem Restaurants und Großküchen aber auch Supermärkte, berichtet "Focus Online".