Zeitumstellung von Samstag auf Sonntag - Eine Stunde mehr Schlaf

26.10.19 | 09:27 Uhr

Alle halbe Jahre dieselbe Frage: Wird die Uhr nun vor- oder zurückgestellt? Für die kommende Nacht lautet die Antwort "zurück" - so dass wir alle eine Stunde länger schlafen können. Aber die Jahre der Zeitumstellung sind gezählt. 2021 soll Schluss damit sein.



In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Uhr um eine Stunde zurückgestellt. Ab dann ist es morgens früher hell und abends früher dunkel. Es ist also nicht länger Sommerzeit, sondern das, was vielfach umgangssprachlich als Winterzeit bezeichnet wird: wir sind zurück in der "normalen" Zeit. Der Wechsel erfolgt um zwei Uhr in der Nacht auf Sonntag - wie immer am letzten Wochenende im Oktober. Im Gegensatz zur Zeitumstellung im Frühjahr wird die Nacht dadurch um eine Stunde länger.

Zeitumstellung sollte Ressourcen schonen

Die Idee zur Zeitumstellung ist im Ersten Weltkrieg entstanden. Damals war das Petroleum, das für Lampen benutzt wurde knapp - und es mangelte auch an Kohle zum Heizen. Um möglichst viel Material für militärische Zwecke zu sparen, führte Deutschland 1916 als erstes Land der Welt die Zeitumstellung ein. Es wurde im Sommer ohnehin hell, bevor die meisten Menschen aufstanden, deshalb wollte man lieber eine zusätzliche Stunde kostenloser Helligkeit am Abend ausnutzen. Viele Länder Europas folgten kurz darauf. Nach dem Krieg schafften die meisten von ihnen, so auch Deutschland, die Zeitumstellung wieder ab. Als die Ressourcen im Zweiten Weltkrieg erneut knapp wurden, führte Hitler die Sommerzeit 1940 wieder ein. Nach dem Krieg gab es in Deutschland wechselnde Regelungen, darunter zum Beispiel in einzelnen Jahren eine zusätzliche "Hochsommerzeit", in der die Uhr um zwei Stunden vorgestellt wurde. Erst 1979 einigten sich Ost- und Westdeutschland darauf, die Sommerzeit gemeinsam wieder einzuführen.

2021 soll sie wahrscheinlich wegfallen

Ein Bericht für den Bundestag kam 2016 zu dem Schluss, es gebe "keine belastbaren Hinweise darauf, dass die Anwendung der Sommerzeit ernsthafte positive oder negative energetische, wirtschaftliche oder gesundheitliche Effekte nach sich ziehen würde." Effekte soll die Zeitumstellung jedoch - insbesondere im Frühjahr - in gesundheitlicher Hinsicht haben. Deutsche und finnische Wissenschaftler werteten jeweils hunderte Krankenhausdaten der vergangenen Jahre aus. Ergebnis: In den ersten drei Arbeitstagen nach der Umstellung auf die Sommerzeit stieg die Häufigkeit von Schlaganfällen und Herzinfarkten auffällig an. Im März 2019 beschloss das EU-Parlament dann mit großer Mehrheit die Abschaffung der Zeitumstellung. Ab dem Jahr 2021 soll Schluss damit sein. Da aber ein "Flickenteppich verschiedener Zeitzonen in Europa" verhindert werden soll, haben die EU-Länder nun mehr Zeit, um sich auf eine Zeit zu einigen: Sie sollen bis April 2020 mitteilen, welche Zeit sie beibehalten wollen - die normale - oder die Sommerzeit. Im März 2021 soll zum letzten Mal die Zeitumstellung auf Sommerzeit erfolgen.

Sendung: Radioeins, 25.10.2019, 08.30 Uhr