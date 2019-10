Die Geschlechter und Namen der Panda-Zwillinge im Berliner Zoo sollen im Dezember bekannt gegeben werden. Das teilte der Zoo auf seinen Social-Media-Kanälen mit. Demnach halte man sich an die chinesische Tradition und wolle die Namen 100 Tage nach der Geburt verkünden.

Panda-Dame Meng Meng hatte am 31. August 2019 zwei gesunde Bärenbabys zur Welt gebracht. Laut Rechnung werden die Namen der Zwillinge also am 9. Dezember verkündet. Es ist der erste Panda-Nachwuchs überhaupt für Berlin. Seit ihrer Geburt informiert der Zoo regelmäßig über den Gesundheitsstand der Tierbabys. Unterstützung bei der Aufzucht bekommt er dabei aus China. Experten aus der Stadt Chengdu sollen auch bei der Geschlechterbestimmung geholfen haben.