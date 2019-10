Tarifstreit in Berlin

Besucher von Zoo, Aquarium und Tierpark in Berlin müssen am Donnerstag mit Einschränkungen rechnen. Die Mitarbeiter sind zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, wie die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mitteilte.

Die Besucher müssten wegen des Warnstreiks etwa mit Wartezeiten an den Kassen und gegebenenfalls geschlossenen Tierhäusern rechnen, hieß es von der Gewerkschaft. Die fachgerechte Versorgung aller Tiere sei aber gesichert.