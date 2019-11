Der erste Raum der Ausstellung ist auch gleich die große Kommandobrücke einer Raumstation mit Schaltknöpfen, Hebeln und Blick ins Weltall. Der Sandmann ist allerdings gerade beim Weltraum-Spaziergang und schwebt am Fenster vorbei. "Schon hier beginnt die versprochene Zeitreise, denn Sandmanns erster Ausflug ins All war fast gleichzeitig mit dem des ersten Kosmonauten Juri Gagarin", sagt Kuratorin Ugla Gräf.

Hinter einer Zeitschleuse geht die Reise in die Vergangenheit weiter: In 35 Vitrinen zeigen über hundert Original-Puppen die einzelnen Orte, die der Sandmann in den letzten 60 Jahren besucht hat. Insgesamt 60 Mitarbeiter haben seit Wochen, teilweise am Wochenende und bis tief in die Nacht gearbeitet. Viele Puppen mussten aufwändig restauriert werden. "Die viel benutzten Fernseh-Stars hatten so ihre Wehwehchen", so Ugla Gräf.