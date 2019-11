In Berlin, Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern werden nach ARD-Informationen seit Dienstagmorgen zahlreiche Wohnungen und Firmen durchsucht. Dabei geht es um mutmaßliche Geldschleuser, die illegal Geld aus Deutschland in die Türkei transferiert haben sollen. Die Rede ist von bis zu einer Million Euro pro Tag.

Die Verdächtigen sollen ein sogenanntes "Havala"-System aufgebaut haben, um Geld in die Türkei zu verschieben. Das funktioniert so: Ein Kunde zahlt in Deutschland Bargeld ein, der "Havala"-Banker informiert seinen Geschäftspartner in einem anderen Land. Der zahlt dort die gleiche Summe in bar an einen Empfänger aus. Die Transkation muss nirgendwo erfasst werden.