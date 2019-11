+++ Ostbrandenburger zur Verschwendung von Medikamenten +++ Deutschlands bester Nachwuchssprungtrainer kommt aus Bad Freienwalde +++ Berliner Mietendeckel und seine Auswirkungen in Bernau +++ Heute vor 30 Jahren in Berlin und am Gollinsee +++ Betrug beim Grundstücksverkauf in Bad Saarow +++ In Brandenburg sinkt die Armutsgefährdung nur bei Erwachsenen, nicht bei Kindern und Jugendlichen +++