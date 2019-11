Schwimmbad in Berlin-Friedrichshain

In Friedrichshain gibt es derzeit kein nutzbares Hallenbad. Das Bad in der Holzmarktstraße ist marode und zu. Die Bäderbetriebe würden gerne ein neues bauen - und obendrauf noch Wohnungen und Büros. Doch so einfach ist das nicht. Von Ute Schuhmacher