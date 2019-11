Die Überreste des populären Imbissstands "Mustafa's Gemüse Kebap" in Berlin-Kreuzberg sind am Dienstagabend abgerissen worden. Das bestätigte eine Sprecherin des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg auf Anfrage von rbb|24. Zuvor gab es Fotos und Videos von dem Abriss von Usern auf Instagram und Twitter.

Anfang Oktober hatte es in dem Imbissstand am Mehringdamm gebrannt. Verletzt wurde niemand. Die mittlerweile vor allem bei Touristen beliebte Lokalität musste aber geschlossen werden. "Es wurde eine temporäre Lösung mit dem Betreiber gefunden", so die Sprecherin weiter. Demnach soll der Kebap-Stand übergangsweise neben einem chinesischen Imbiss am Mehringdamm aufgebaut werden.