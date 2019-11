Auch in Berlin und Brandenburg

Die Polizei ist am Mittwoch mit einer größeren Aktion gegen Hasspostings im Internet vorgegangen. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) mitteilte, gab es insgesamt 21 Wohnungsdurchsuchungen und Vernehmungen in neun Bundesländern, darunter auch in Berlin und Brandenburg.

Sechs der 21 Einsätze spielten sich in Brandenburg ab, dabei sei es ausschließlich um rechtsextreme Äußerungen gegangen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Potsdam. Staatsschützer hätten Beschuldigte vernommen und erkennungsdienstlich behandelt sowie Gefährder angesprochen. Den Angaben zufolge laufen Strafverfahren wegen Volksverhetzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.