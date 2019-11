imago images/Rolf Zoellner Audio: Inforadio | 16.11.2019 | Vera Kröning-Menzel | Bild: imago images/Rolf Zoellner

Bischofswechsel in Berlin und Brandenburg - Dröge geht, Stäblein kommt

16.11.19 | 08:14 Uhr

Zehn Jahre lang leitete Markus Dröge als Bischof die Geschicke der gut 900.000 evangelischen Christen der Region. Am Samstag gibt er sein Bischofskreuz in einem Festgottesdienst an Christian Stäblein weiter. Von Vera Kröning-Menzel

Rund 25.000 Kilometer im Jahr ist Bischof Markus Dröge in der riesigen Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz herumgefahren, um allen seinen Terminen nachzukommen. "In den vergangenen zehn Jahren habe ich so viel erlebt, wie ich in 20 Jahren verarbeiten kann", sagt der 65-Jährige im Rückblick auf seine Amtszeit. Sein Auftrag war es, den Reformprozess durchzuführen. Man habe in dieser Zeit "Leitlinien entwickelt und gelernt, kreative Ansätze zu unterstützen. Jetzt, zum Abschluss bei der Evaluation des Reformprozesses haben wir gesagt, wir wollen die Erfahrungen umsetzen, indem wir eine lernende Organisation bleiben."

Gemischte Gefühle für sein neues Amt bei Stäblein

In einem Gottesdienst in der Marienkirche wird Markus Dröge am Samstag feierlich verabschiedet und sein Nachfolger Christian Stäblein ins Amt eingeführt. Ihn hatte das Kirchenparlament im Frühjahr mit großer Mehrheit gewählt. Der Theologe war bis 2008 Studiendirektor im Kloster Loccum. Seit 2015 war er als Propst in der Landeskirche für theologische Grundsatzfragen zuständig. Auf seine neuen Aufgaben blickt Christian Stäblein mit gemischten Gefühlen: "Also erstmal muss ich sagen: Der Respekt ist schon riesig vor dem, was da kommt". Ob das immer "freudvoll" sein müsse, sei weniger entscheidend. "Es geht ja nicht darum, dass ich dabei glücklich werde. Das mag ein schöner Nebeneffekt sein, aber erst mal geht es darum, dass es den Leuten und dieser Kirche auch ein bisschen hilft."

Gemeinsam im Reformprozess unterwegs sein

Mit Blick auf die Zukunft sagte Bischof Dröge, es sei wichtig, das Bewusstsein aufrechtzuerhalten, als Landeskirche gemeinsam im Reformprozess unterwegs zu sein. Er fürchtet, dass das "nicht einfacher" werde. Christian Stäblein macht das keine Angst: "Ich glaube auch, dass es nicht unbedingt einfacher wird, wir sehen ja welche Entwicklungen auf uns zukommen. Ich bin aber ganz frohgemut. Denn diese Kirche ist daran gewöhnt, dass es Aufbrüche gibt – mir ist da nicht Bange."

"Wenn die Ideen gut sind, sind die Leute da"

Eine weitere wichtige Aufgabe für den neuen Bischof wird darin bestehen, mit dem Rückgang finanzieller Ressourcen umzugehen. Denn wenn der Mitgliederschwund anhält, wird sich das langfristig in den Kirchensteuer-Einnahmen niederschlagen. "Wir müssen schon gucken, dass wir andere Säulen wie Fundraising, Spenden und da, wo Leute wirklich investieren wollen, auch stärken. Meine Erfahrung ist: Wenn die Ideen gut sind, dann sind die Leute auch da, geben gern und machen mit." Bischof Dröge wird als ein politischer Bischof in Erinnerung bleiben. Einer, der klare Kante gezeigt hat gegen Rechtspopulisten. Ein Kurs, den Stäblein fortsetzen möchte: "Das Evangelium ist immer öffentlich, immer gesellschaftlich wirksam und immer politisch".