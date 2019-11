Weltkriegsbombe in Schönefeld entschärft

Alarm am Flughafen Schönefeld: Wegen einer Weltkriegsbombe musste der Flugbetrieb am Freitagmittag für rund eine Stunde eingestellt werden. Es kam zu Umleitungen und Verspätungen. In der Nacht zu Samstag wurde die Bombe entschärft.